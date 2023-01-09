سادت، فجر اليوم الاثنين، حالة من الاحتقان في صفوف عدد هام من مستعملي القطار الرابط بين القلعة الكبرى وتونس العاصمة الذين عمدوا الى تعطيل سير القطار القادم من قابس والمتوجه نحو العاصمة لمدة ساعتين بعد ان فوجئوا بحذف جميع القطارات الصباحية المنطلقة من القلعة الكبرى وسوسة نحو العاصمة



وقال احد الركاب الذين يستعملون يوميا القطار للتنقل من مدينة القاعة الكبرى الى تونس العاصمة في تصريح ل"وات" ان المسافرين على مستوى محطة القلعة الكبرى اضطروا الى الاحتجاج بهذه الطريقة للتعبير عن امتعاضهم من هذا الإجراء غير المعلن من طرف الشركة التونسية للسكك الحديدية التي تعمدت في أكثر من مناسبة حذف هذا القطار بصفة فجئية ودون سابق إعلان.



وأضاف ان مستعملي القطار الرابط بين القلعة الكبرى وتونس العاصمة ان حذف الخط المذكور اليوم الاثنين زاد في درجة الغضب والاحتقان اليومي في صفوف الركاب الذين ضاقوا ذرعا من الخدمات المتردية والتنقل يوميا بين سوسة وتونس في ظروف غير إنسانية، حيث انهم يضطرون إلى قطع مسافات طويلة وقوفا وبين العربات في غياب أدنى درجات الأمان والسلامة والراحة، وفق وصفه



ودعا سلطة الاشراف والسلط الجهوية الى التدخل العاجل من اجل إعادة خطوط السكك الحديدية الرابطة بين محطات سوسة وتونس العاصمة.



