شهاب الليلي مدربا جديدا لوفاق سطيف الجزائري

اعلن وفاق سطيف الجزائري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدرب التونسي شهاب الليلي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم الى غاية نهاية الموسم مع امكانية التجديد وذلك خلفا للمصري حسام البدري.



وسحتل وفاق سطيف المركز الخامس في ترتيب البطولة الجزائرية برصيد 23 نقطة على بعد 14 نقطة من المتصدر وحامل اللقب شباب بلوزداد.

وهي التجربة التدريبية الاولى لشهاب الليلي في البطولة الجزائرية بعدما خاض سابقا عدة تجارب خارج تونس مع اندية الجزيرة والفيصلي في الاردن والكوكب في السعودية والنصر واهلي بنغازي في البطولة الليبية.





