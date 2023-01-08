ارتفاع قيمة صادرات تونس من الغلال لتتجاوز 176 مليون دينا، حتى 21 ديسمبر 2021

ارتفعت قيمة صادرات تونس من الغلال بنسبة 32 بالمائة منذ جاتفي إلى غاية 21 ديسمبر 2022، لتبلغ قيمتها 176,25 مليون دينار مقابل 133,81 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفق ما أفاد به "وات"، كاهية المدير المكلف بالتصدير بالمجمع المنهي المشترك للغلال،طارق تيرة



وأظهرت معطيات المجمع المهني المشترك للغلال، تطور الكميات المروّجة من الغلال التّونسية لتبلغ، إلى غاية 21 ديسمبر 2022، ما يقارب 68,443 ألف طن مقابل 48,55 ألف طن، خلال نفس الفترة من سنة 2021، مسجلة بذلك ارتفاعا بـنسبة 41 بالمائة على مستوى الكميات.



أما على مستوى توزيع وجهات الصادرات فقد حافظت السوق الليبية على صدارة البلدان المستوردة للغلال التونسية، إذ ارتفعت الكميات الموجهة نحو هذا البلد إلى غاية 21 ديسمبر 2022، لتبلغ 57,990 ألف طن مقابل 39,827 ألف طن، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.



واحتلت ايطاليا المرتبة الثانية من حيث وجهات التصدير بتلقيها كميات من الغلال التونسية بأكثر من 6 آلاف طن وهو ما يمثل حوالي 9 بالمائة من جملة الصادرات تليها فرنسا بـ1077 طن فالإمارات العربية المتحدة ب833 طن.



وبلغت صادرات الغلال الصيفية نحو الأسواق الخليجية 2122 طن، الى غاية 21 ديسمبر 2022، مقابل 2577 طن خلال نفس الفترة من سنة 2021، مسجلة تراجعا

بـ17,6 بالمائة.



وتراجعت كميات الغلال المروجة إلى دولة قطر خاصة من حيث القيمة اد تقلصت من 6,2 مليون دينار مند مطلع شهر جانفي، إلى غاية ديسمبر 2022، إلى 4,6 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021، في حين بلغت الكميات المصدرة إلى هدا البلد حوالي 418 طن مقابل 474 طن، خلال نفس الفترة من سنة 2021.



وبالنسبة إلى أهمّ أصناف الغلال التي تم ترويجها إلى الأسواق الخارجية، مند جانفي الى غاية ديسمبر 2022، فقد احتل "الدّلاع" الصدارة بتصدير 19,329 الف طن بقيمة 23,5 مليون دينار يليها "الخوخ" بـ12,1 ألف طن بعائدات تجاوزت 36 مليون دينار.



