الجرندي يلتقي السفيرة المالية بمناسبة انتهاء مهامها

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الخميس بمقر الوزارة، سفيرة جمهورية مالي لدى تونس وعميدة المجموعة الافريقية دياكيتي فاطوماتا ندياي، بمناسبة انتهاء مهامها بتونس.



وعبّرت السفيرة الماليّة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، عن بالغ شكرها وامتنانها للسّلطات التونسية على ما لقيته من دعم وتسهيلات لإنجاح مهمتها بتونس ولتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين.



من جانبه أشاد الجرندي، خلال اللقاء، بالجهود التي بذلتها السفيرة طيلة فترة عملها، من أجل تعزيز مجالات التّعاون القائمة بين تونس ومالي، مؤكدا ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين اللذان يحتفيان بستّين سنة على إرسائها.



كما أبرز الوزير الأهمية الّتي توليها الدبلوماسية التونسية للبعد الإفريقي والحاجة إلى تكثيف التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين بغاية الرفع من وتيرة التعاون الإفريقي – الإفريقي واستكشاف مجالات تعاون جديدة حسب متطلبات المرحلة.



