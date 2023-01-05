الاولمبي الباجي يتعاقد مع المدافع محمد عزيز بن محمد

Publié le Jeudi 05 Janvier 2023 - 20:13 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن الأولمبي الباجي اليوم الخميس عن انتداب اللاعب محمد عزيز بن محمد قادما من فريق الصداقة الليبي.

واضاف الاولمبي الباجي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان محمد عزيز بن محمد يشغل مركز مدافع محوري مشيرا الى ان العقد يمتد لموسم ونصف.

ويحتل الأولمبي الباجي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمتين.
وسيواجه الاولمبي الباجي يوم الاحد المقبل لحساب الجولة الثامنة مضيفه الاتحاد المنستيري متصدر المجموعة الثانية.

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