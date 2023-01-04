بطولة الرابطة الثانية : قوافل قفصة ينفرد بترتيب مجموعته

حقق فريق قوافل قفصة فوزا ثمينا اليوم في جربة على حساب الجمعية الرياضية بجربة وانفرد بصدارة ترتيب مجموعته الثانية ضمن بطولة الربطة المحترفة الثانية برصيد 25 نقطة مستفيدا من تعادل نادي حمام الانف في مساكن مع فريق الهلال 1-1 . ويحتل فريق الضاحية الجنوبية المركز الثاني ب24 نقطة.

ومن جهته واصل الترجي الجرجيسي سلسلة انتصارته بعد بداية متعثرة حيث سجل فوزه الرابع على التوالي اليوم في المكنين على حساب السبورتنغ 2 - صفر. واصبح ترجي جرجيس يحتل المركز الرابع ب16 نقطة .



في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاربعاء :



الأربعاء 4 جانفية 2023

المجموعة الثانية

في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي - الشبيبة الرياضية بالعمران 2-صفر



في ملعب الرقبي بمساكن

الهلال الرياضي بمساكن - النادي الرياضي بحمام الأنف 1-1



في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية - الملعب الرياضي الصفاقسي صفر-صفر



في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - سبورتينغ بن عروس 2-صفر



في ملعب المكنين البلدي

سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي الجرجيسي صفر-2



في ملعب حومة السوق بجربة

الجمعية الرياضية بجربة - القوافل الرياضية بقفصة 1-2







الترتيب

1-قوافل قفصة 25 10

2-نادي حمام الانف 24 10

3-القلعة الرياضية 18 10

4-الترجي الجرجيسي 16 10

5-شبيبة العمران 15 10

6-هلال مساكن 14 10

7-الملعب القابسي 11 10

--الملعب الصفاقسي 11 10

9-مكارم المهدية 10 10

10-سبورتينغ بن عروس 8 10

11-سبورتينغ المكنين 7 10

12-جمعية جربة 6 10



الثلاثاء 3 جانفي 2023

المجموعة الأولى:

في ملعب صلاح دين بن حميدة مدنين

نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بقابس 1-صفر

في ملعب نجيب الخطاب تطاوين

الأمل الرياضي بالرقبة - النادي الرياضي البنبلي 2-صفر

في ملعب جندوبة الاصطناعي

جندوبة الرياضية - الشبيبة الرياضية القيروانية 1-1

في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي - الأمل الرياضي بجربة 1-1

في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي - المستقبل الرياضي بالمحمدية 1-صفر

في ملعب المرسى المعشب

المستقبل الرياضي بالمرسى - المستقبل الرياضي بوادي الليل 2-1



الترتيب

1- مستقبل المرسى 19 10

--شبيبة القيروان 19 10

3- امل رقبة تطاوين 16 10

4- جندوبة الرياضية 14 10

-- النجم الرادسي 14 10

-- النادي القربي 14 10

7- مستقبل وادي الليل 13 10

8- اولمبيك مدنين 12 10

9- امل جربة 10 10

--مستقبل المحمدية 10 10

11-النادي البنبلي 9 10

12-مستقبل قابس 6 10



