اضطراب توزيع ماء الشرب في ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية وعدد من معتمديات صفاقس من 10 جانفي الى 1 فيفري 2023

اضطراب توزيع ماء الشرب في ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية وعدد من معتمديات صفاقس من 10 جانفي الى 1 فيفري 2023

Publié le Mercredi 04 Janvier 2023 - 13:42 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تشهد معتمديات ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس (معتمديات ساقية الزيت وساقية الداير وصفاقس المدينة وصفاقس الجنوبية وصفاقس الغربية)، اضطرابا في توزيع الماء الصالح للشرب، بداية من 10 جانفي الى 1 فيفري 2023، وفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الأربعاء.


وأكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، تواصل تزويد المناطق المذكورة بالماء الصالح للشرب بالاعتماد على الموارد المائية المتاحة والتي تغطي حوالي 75 بالمائة من الحاجيات

وعزت الشركة هذا الاضطراب الى برمجة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال والإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى إيقاف قنال مجردة - الوطن القبلي للصيانة وإعادة تأهيل سد العروسية من يوم 9 الى 29 جانفي 2023، وذلك في إطار برنامج الصيانة السنوية.

وأشارت الى أن برنامج الصيانة سيؤدي الى تسجيل نقص بنسبة 25 بالمائة في الموارد المائية المزودة للمنظومة المائية في الوطن القبلي والساحل وصفاقس.

واضافت الشركة ان استعادة النسق العادي لتوزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق المعنية سيتم بداية من 1 فيفري 2023 بعد إعادة تشغيل قنال مجردة - الوطن القبلي.


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