توزر: القبول الوقتي للقاعة الرياضية المغطاة بنفطة في انتظار بداية استغلالها نهاية هذا الشهر

تم القبول الوقتي للقاعة الرياضية المغطاة بنفطة من ولاية توزر منذ حوالي أسبوع وهي من بين المشاريع المنفذة في الجهة بغاية تنويع الفضاءات الرياضية سيقع استغلالها من طرف جمعيات الرياضات الجماعية بحسب عبد الرؤوف بوعقة رئيس مصلحة البناء والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة.

وأوضح نفس المصدر لوات أن المشروع أنجز بتكلفة 3 ملايين دينار دون احتساب تكاليف الدراسة .وتتكون من حجرات ملابس ووحدات صحية ومخزن للأثاث وقاعة علاج بالإضافة الى مدارج تتسع لنحو 700 متفرج مضيفا أن تم القبول الوقتي ورفع بعض الملاحظات للمقاولة المكلفة بالإنجاز لتلافي الاخلالات في الإنجاز.

وسيتم الاستغلال الفعلي لهذه القاعة نهاية شهر جانفي الماضي بعد القيام بالإصلاحات اللازمة وتلافي اخلالات فنية رفعتها مصالح المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وبعد الانتهاء من ربطها بالشبكة الكهربائية لتوفير الانارة العمومية من طرف بلدية نفطة.

كما تم في الفترة ذاتها القبول الوقتي للملعب الفرعي بالمركب الرياضي محمد الطمباري بمدينة توزر بقيمة 660 ألف دينار من خلال إعادة تعشيبه بحسب المصدر ذاته وتم قبول هذا المشروع دون تحفظات ليكون موضوعا على ذمة الجمعيات الرياضية لاستغلاله.



