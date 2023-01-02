البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(الجولة 17) : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الجولة السابعة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي دارت مساء اليوم الاثنين :



قاعة اريانة

شبيبة المنازه-النادي الافريقي 65-91

قاعة بوهيمة برادس

النجم الرادسي-اتحاد الانصار 89-49

قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية-الملعب النابلي 68-42

قاعة مزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري-النجم الساحلي 81-47

قاعة عزيز ميلاد بالقيروان

شبيبة القيروان-الدالية الرياضية بقرمبالية 64-67





الترتيب

1-النادي الافريقي 31 17

2-الاتحاد المنستيري 30 17

3-الزهراء الرياضية 28 14

4-النجم الساحلي 27 17

--النجم الرادسي 27 17

--الدالية الرياضية بقرمبالية 27 17

7-الملعب النابلي 26 17

8-شبيبة القيروان 19 17

9-شبيبة المنازه 18 17

---اتحاد الانصار 18 17



