البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(الجولة 17) : النتائج و الترتيب

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(الجولة 17) : النتائج و الترتيب

Publié le Lundi 02 Janvier 2023 - 20:50 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الجولة السابعة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي دارت مساء اليوم الاثنين :

قاعة اريانة
شبيبة المنازه-النادي الافريقي 65-91
قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي-اتحاد الانصار 89-49
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية-الملعب النابلي 68-42
قاعة مزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النجم الساحلي 81-47
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان-الدالية الرياضية بقرمبالية 64-67


الترتيب
1-النادي الافريقي 31 17
2-الاتحاد المنستيري 30 17
3-الزهراء الرياضية 28 14
4-النجم الساحلي 27 17
--النجم الرادسي 27 17
--الدالية الرياضية بقرمبالية 27 17
7-الملعب النابلي 26 17
8-شبيبة القيروان 19 17
9-شبيبة المنازه 18 17
---اتحاد الانصار 18 17

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