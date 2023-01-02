المنستير: تقدم البرنامج الجهوي لاعتماد المستشفى المحلي بجمال ومركز الصحة الأساسية ببودريس

يتواصل تنفيذ برنامج الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير للإعداد للحصول على الاعتماد الصحي بالنسبة للمستشفى المحلي بجمال ومركز الصحة الأساسية ببودريس بطبلبة، لتطوير الخدمات الصحية بالجهة، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني، الذي توقع الوصول، خلال السنة الجارية، إلى مراحل متقدمة في تنفيذ البرنامج، الذي ضبطته الإدارة الجهوية للصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة وبالتعاون مع برنامج الصحة عزيزة.



وتم في نوفمبر 2022، تركيز لجنة قيادة بالمستشفى المحلي بجمال وأخرى بمركز الصحة الأساسية ببودريس، لانجاز مشروع المؤسسة والنظرة المستقبلية للمؤسسة، وهما في المراحل الأولى من الانجاز، ويعد إعداد مشروع المؤسسة، خطوة أساسية خاصة بعد ان تحصل مركز الصحة الأساسية بسطح جابر بالمنستير على الاعتماد من النوع الذهبي من الهيئة الوطنية للإشهاد، وهو الأوّل على المستوى الوطني، والاعتماد في المجال الصحي وهو صالح لمدّة 03 سنوات بداية من 9 ديسمبر 2022.



وأكد المكني حرص الفرق الصحية على تطوير الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين، وحسن استغلال الموارد الموجودة باعتبار ولاية المنستير ولاية جامعية وتحتوي خدمات صحية متطورة، وبين ان الإدارة الجهوية للصحة تعمل على دعم هذه المجهودات بالتجهيزات والموارد البشرية اللازمة، وان الاعتماد يستهدف خلق تقاليد داخل المؤسسة الصحية، تنظم العمل وتجعل الخدمات اكثر وضوحا وسهولة وتكون في متناول المواطن وبجودة مشرفة للقطاع الصحي العمومي



وأوضحت من جهتها الطبيبة المسؤولة عن مركز الصحة الأساسية بسطح جابر بالمنستير عفيفة عبد الكافي قوبعة، أنّ المركز انطلق في مشروع تحسين الخدمات الصحية منذ 2012 وذلك بالتكوين المستمر لإطارات المركز في البرامج الوطنية كالصحة النفسية، والدم والسكري، وصحة المرأة والطفل، والتلقيح، وكيفية التدخل في الحالات الإستعجالية، والملف الطبي والصيدلي، وكيفية التصرّف في الأدوية، وطرق استقبال المرضى، والتصرّف في الفضلات، وتحديد جودة الخدمات ومعاييرها، وهي مسائل ذات اهمية على مستوى الخط الأوّل، وذلك علاوة على تحسيس المرضى عبر عرض فيديوهات تحسيسية في قاعة الانتظار.



وتتواصل حاليا أشغال تهيئة المركز(الذي يعود انشاؤه الى سنة 1985)، حيث وقع فتح باب لخروج النجدة ووحدة طب الأسنان ووحدة التعقيم وفضاء الاستقبال وتوسعة وحدة الأم والطفل، وتركيز نقاط مياه وتوسعة الفضاء، وينتظر استكمال الأشغال بداية السنة الجارية.



