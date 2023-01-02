المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة بالكرم تعيد فتح أبوابها بعد انتهاء أشغال صيانتها

أعادت المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة بالكرم اليوم الاثنين فتح أبوابها لاستقبال أبنائها من التلاميذ بعد انتهاء أشغال صيانتها التي انطلقت منذ سنة 2021 بعد غلقها وقتيا إثر انهيار جزء من سقف إحدى قاعات التدريس.ولفت وزير التربية فتحي السلاوتي على هامش الزيارة التي أداها اليوم الى المدرسة الابتدائية الحبيب بورقيبة بالكرم لمواكبة عودة الدروس بها الى أن كلفة الصيانة بلغت 900 ألف دينار واستمرت أشغالها على مدى سنة وثلاثة أشهر.وذكرأن الانتهاء من أشغال الصيانة مكن من تهيئة المدرسة في أفضل الظروف معبرا عن شكره لمساهمة إحدى مؤسسات التعليم الخاص التي وضعت على ذمة التلاميذ فضاء خاص للتعلم طيلة فترة الأشغالوحضر السلاوتي بالمناسبة موكب تأدية تحية العلم بالمدرسة الابتدائية حيث اطلع على ظروف التدريس وتحدث مع الإطار التعليمي بهذه المؤسسة التربوية التي تستقطب حوالي 600 من التلاميذ وهي تابعة للمندوبية الجهوية بتونس 1جدير بالاشارة الى أن هذه المدرسة الابتدائية التي تأسست منذ سنة 1967 تم غلقها لصيانتها وترميمها بعد انهيار جزء من سقف إحدى قاعات التدريس بها خلال سنة 2021 وقد نتج عن هذا الحادث إصابة 4 تلاميذ بجروح طفيفة وتعود آخر عملية صيانة لهذه المؤسسة التربوية إلى ما يزيد من 6 سنوات قبل أشغال الصيانة الأخيرة التي فرضت الإغلاق الوقتي .وكان وزير التربية أكد في تصريح سابق أن مؤسسة خاصة ساهمت في توفير مقر لتلاميذ المدرسة تفاديا لتوزيع التلاميذ على مدارس أخرى بعيدة عن منازلهم الى حين انتهاء أعمال الصيانة والتهيئة .