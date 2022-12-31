رئيس الدولة يهنئ التونسيين بالعام الجديد.. ويؤكد ان العمل هو الطريق للنجاح وخلق الثروات

تقدم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في كلمة نقلتها مباشرة القناة الوطنية 1 مساء اليوم السبت، بتهانيه الى أفراد الشعب التونسي داخل ارض الوطن وخارجه، بمناسبة السنة الإدارية الجديدة، متمنيا أن تكون سنة 2023 "سنة مباركة يعمّ فيها الخير والسعادة وينتشر فيها العدل وتصان كل الحقوق والحريات".واعتبر سعيّد، أن هذه المناسبة "ليست للحديث عما مضى رغم آثاره التي لا تزال قائمة"، لكنها مناسبة لشحذ العزائم والهمم، بهدف تجاوز كل الصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا والتحولات الكبيرة التي يشهدها العالم اليوم، وكذلك الوضع العالمي الجديد الذي هو بصدد التشكل، والتي أكد أن تونس "لن تقبل أن تكون من ضحاياه"، بالإضافة الى صعوبات داخلية قال إن بعضها طبيعي وأكثرها "مفتعلة".وأكد ان العمل مستمر من أجل مواجهة هذه التحولات، وتحسين الاوضاع "خاصة بالنسبة الى من يعانون من ضنك العيش ويبحثون عن الحياة الكريمة بعد اقصائهم على مدى عقود"، مشددا على أن العبور الآمن من الاحباط الى العمل ومن اليأس الى الأمل "لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان المشترك بأن تونس تتسع للجميع وأن العمل هو الطريق للنجاح والانتصار".ودعا رئيس الدولة الى العمل من اجل خلق الثروات، معتبرا أن الثروة البشرية هي أبرزها على الاطلاق "لأنها لا تنضب ولا تقاس بثمن"، فضلا عن التعويل على النفس وعلى القدرات الذاتية لتحقيق مطالب الشعب المشروعة في العمل والحرية والسيادة الوطنية، قائلا "فلنعمل صادقين حتى ترتسم على كل الشفاه بسمة الفرح والاقبال على الحياة والانتشاء بالانتماء الى هذا الوطن العزيز".