أدت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، مساء اليوم السبت، الى معهد صالح عزيز بالعاصمة، وذلك بمناسبة السنة الادارية الجديدة، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة مساء السبت.وعادت رئيسة الحكومة، التي كانت مرفوقة بوزير الصحة، علي مرابط، المقيمين بقسم جراحة الرجال والنساء بمعهد صالح عزيز واطلعت على ظروف اقامتهم ومشاغلهم.كما تحادثت مع الإطارات الادارية والطبية وشبه الطبية حول الخدمات المسداة، مؤكدة أهمية الدور الذي يقومون به في سبيل تحسين ظروف الرعاية والعلاج وشكرتهم على ما يبذلونه من مجهودات من اجل علاج المرضى وتوفير أفضل ظروف الراحة لهم.وأكدت رئيسة الحكومة على الدور الكبير الذي يلعبه معهد صالح عزيز منذ الستينات منوهة بما يبذله الاطار الطبي من مجهودات هامة من اجل علاج المرضى في كل الاوقات والظروف وتمنت لكل الحاضرين سنة ادارية طيبة ولتونس مزيد التقدم والازدهار.