الأولمبي الباجي: فسخ عقد الحارس وسيم الغزي واللاعب ساليفو تابوبا

أعلن الأولمبي الباجي، اليوم السبت، فسخ عقد الحارس وسيم الغزي و متوسيط الميدان ساليفو تابوبا بالتراضي.

كما أورد على صفحته الرسمية أنّه تمّ اعارة المهاجم أحمد العمري الى أحد النوادي السعودية الناشطة في بطولة الدرجة الثانية لمدة 6 أشهر، دون ذكر الاسم.

يذكر أنّ الأولمبي الباجي كان قد اختتم أمس الجمعة تحضيراته لمرحلة الاياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، في مرحلتها الأولى، باجراء مباراة ودية مع الترجي الرياضي التونسي بمركب حسان بالخوجة "الحديقة ب"، انتهت بنتيجة 2 - 0 لصالح الأحمر والأصفر.

ويحتل الأولمبي الباجي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و تعادلين، مقابل هزيمتين.



