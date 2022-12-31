الأولمبي الباجي: فسخ عقد الحارس وسيم الغزي واللاعب ساليفو تابوبا

الأولمبي الباجي: فسخ عقد الحارس وسيم الغزي واللاعب ساليفو تابوبا

Publié le Samedi 31 Decembre 2022 - 16:14 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن الأولمبي الباجي، اليوم السبت، فسخ عقد الحارس وسيم الغزي و متوسيط الميدان ساليفو تابوبا بالتراضي.
كما أورد على صفحته الرسمية أنّه تمّ اعارة المهاجم أحمد العمري الى أحد النوادي السعودية الناشطة في بطولة الدرجة الثانية لمدة 6 أشهر، دون ذكر الاسم.
يذكر أنّ الأولمبي الباجي كان قد اختتم أمس الجمعة تحضيراته لمرحلة الاياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، في مرحلتها الأولى، باجراء مباراة ودية مع الترجي الرياضي التونسي بمركب حسان بالخوجة "الحديقة ب"، انتهت بنتيجة 2 - 0 لصالح الأحمر والأصفر.
ويحتل الأولمبي الباجي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و تعادلين، مقابل هزيمتين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259252



En continu...

Toutes les news...
السبت 31 ديسمبر 2022 | 8 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:47 17:15 14:55 12:29 07:32 05:59
Babnet
18°
 Babnet20° Babnet % 45 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1221°-1220°-1119°-1018°-10
  • Avoirs en devises
    22780,0

  • (30 dec)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,31181 DT        1$ =3,11578 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 dec)   1379,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   