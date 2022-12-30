التمديد في حالة الطوارئ بكامل البلاد لمدة شهر (الرائد الرسمي)

التمديد في حالة الطوارئ بكامل البلاد لمدة شهر (الرائد الرسمي)

Publié le Vendredi 30 Decembre 2022 - 18:39 قراءة: 0 د, 36 ث
      
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (143)، أمر رئاسي عدد 959 لسنة 2022 مؤرّخ في 30 ديسمبر الجاري، يتعلّق بالتمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر.

ونص الفصل الأوّل من هذا الأمر، على التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهوريّة التونسيّة، ابتداء من يوم 1 جانفي 2023 والى غاية يوم 30 من الشهر ذاته .

وكان أعلن عن التمديد في حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة فاقت 10 اشهر بداية من 19 فيفري 2022 والى غاية يوم 31 ديسمبر الجاري.

يُذكر أنّه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل البلاد، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستشهد فيها 12 أمنيا مع إصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.

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