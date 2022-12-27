البطولة الليبية: لسعد الدريدي مدربا لأهلي بنغازي و قيس اليعقوبي مدربا للسويحلي

Publié le Mardi 27 Decembre 2022 - 14:24 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلن أهلي بنغازي الليبي عن تعيين المدرب التونسي لسعد الدريدي مدربا أول للفريق خلفا لمواطنه شهاب الليلي.
كما أعلن نادي السويحلي، في ذات السياق، التعاقد مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي ليشغل مهمة المدير الفني بالفريق الأول لكرة القدم.
يذكر أنّ لسعد الدريدي كان قد أشرف قبل التحاقه بأهلي بنغازي، على تدريب أولمبيك خريبكة المغربي، في حين كانت آخر تجربة تدريبية لقيس اليعقوبي مع هلال الشابة.
ويحتل أهلي بنغازي صدارة المجموعة الأولى من البطولة الليبية الممتازة برصيد 16 نقطة بعد 9 جولات، بينما يحتل السويحلي المركز الرابع من المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بعد 9 جولات.

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