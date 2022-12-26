المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة شرع مؤخرا في تفعيل منظومة التسجيل والدفع عن بعد

Publié le Lundi 26 Decembre 2022 - 17:33 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أفاد المدير الجهوي للصحة بسوسة، محمد رويس، اليوم الاثنين، بأنّ المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، شرع منذ يوم 16 نوفمبر 2022 في تفعيل منظومة التسجيل والدفع عن بعد التي تتيح لعموم المواطنين اخذ مواعيد العلاج عن بعد من خلال الولوج الى موقع:
httpss://einscription.rns.tn/
وبيّن رويس، في تصريح لـ"وات"، اليوم الاثنين، أن الإقبال على التسجيل والدفع عبر منظومة التسجيل عن بعد بمستشفى فرحات حشاد، ما زال متواضعا نظرا لحداثة التجربة، معربا عن يقينه في تضاعف أعداد المواطنين الذين سيلجؤون الى اعتماد عملية التسجيل عن بعد في المستقبل القريب.
وأضاف رويس أن منظومة التسجيل والدفع عن بعد بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة التي تعتبر التجربة الأولى في المستشفيات التونسية تهدف بالخصوص الى تجنيب المرضى الوقوف في طوابير الانتظار أمام شبابيك التسجيل، وكذلك امام شبابيك القباضة، والمرور مباشرة لمقابلة الطبيب، وذلك بعد تلقي ارسالية قصية عبر الهاتف الجوال تتضمن مكان وموعد العيادة الطبية.

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