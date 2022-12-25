انطلاق الملتقى الوطني في صحافة الموبايل في منوبة

احتضن المركب الشبابي والرياضي بمنوبة، صبيحة اليوم الأحد، أشغال الملتقى الوطني في صحافة الموبايل الذي نظمته المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمنوبة لفائدة 36 شابا من 12 ولاية منها ولاية منوبة.



وأكد المندوب الجهوي للشباب والرياضة محسن مصدق، لـ"وات "، أن الملتقى التقني الإبداعي الذي يتواصل إلى 29 ديسمبر الجاري، يتضمن ورشات تطبيقية وتدريبية في صحافة الهاتف الجوال، هذه التقنية الحديثة التي باتت إحدى متطلبات إعلام القرب وإذاعات الواب بدور الشباب وبالمؤسسات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضةذ، إضافة إلى زيارات ميدانية إلى عدد من المعالم الاثرية بمنوبة، وبنزرت لفائدة الشباب المشارك من ولايات تونس الكبرى، ونابل وباجة وجندوبة وسوسة وسليانة وبنزرت والكاف.

وأضاف أن الدورة التكوينية تهدف إلى تمكين الشباب من ناشطي إذاعات الواب والمؤسسات الشبابية وبمعدل 3 مشاركين عن كل ولاية، من مهارات صحافة الهاتف الجوال، وإنتاج محتويات إعلامية تندرج ضمن صحافة المواطنة وصحافة القرب وفق الجودة والمهنية والأخلاقيات وتساهم في دعم وإثراء دور إذاعات الواب، وتحسين منتوجها.

وأشار إلى أن هذا النشاط يأتي ضمن مجموعة أنشطة شبابية نظمتها المندوبية خلال هذه العطلة، ومنها مخيم الشباب للتنمية الذي نظّمه المركب الشبابي، بتمويل من الإدارة العامة للشباب، لتعليم البرمجة للمطورين الشبان المبتدئين، عبر ورشات الواب وألعاب الفيديو والتطبيقات الحديثة لفائدة، 65 شابة وشابا من المطورين في البرمجة والتقنيات الحديثة والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة وأغلبيتهم من فئة الطلبة.

وبين مصدّق، أن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة تعمل على تطوير عمل دور الشباب والمؤسسات الشبابية، وتحسين خدماتها، حيث سيتم الحرص على بعث مزيد إذاعات الواب البالغ عددها حاليا ست إذاعات، كما ستشهد السنة القادمة، افتتاح دار الشباب بالجديدة بعد هدمها وإعادة بنائها بكلفة تفوق واحد مليون دينار.



