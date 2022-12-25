الرابطة الثانية(الجولة9) : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت مساء اليوم الاحد :



الأحد 25 ديسمبر 2022

المجموعة الثانية

في ملعب الطيب بن عمار العمران

الشبيبة الرياضية بالعمران - القلعة الرياضية 2-3

في ملعب حمام الأنف المعشب

النادي الرياضي بحمام الأنف - مكارم المهدية 2-1

في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس - الملعب القابسي صفر-صفر

في ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الرياضي الصفاقسي - نادي سبورتينغ المكنين 2-2

في ملعب قفصة المعشب

القوافل الرياضية بقفصة - الهلال الرياضي بمساكن 1-صفر

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي - الجمعية الرياضية بجربة 2-صفر



الترتيب

1- نادي حمام الانف 23 9

2-قوافل قفصة 22 9

3-القلعة الرياضية 17 9

4-شبيبة العمران 15 9

5-ترجي جرجيس 13 9

--هلال مساكن 13 9

7-الملعب الصفاقسي 10 9

8-الملعب القابسي 8 9

--سبورتينغ بن عروس 8 9

10-سبورتينغ المكنين 7 9

--مكارم المهدية 7 9

12-جمعية جربة 6 9



السبت 24 ديسمبر

المجموعة الأولى:

في ملعب وادي الليل

المستقبل الرياضي بوادي الليل - الأمل الرياضي بالرقبة 1-1

في ملعب المحمدية

المستقبل الرياضي بالمحمدية - نادي أولمبيك مدنين 1-1

في ملعب بنبلة البلدي

النادي الرياضي البنبلي - النجم الرياضي الرادسي صفر-صفر

في ملعب حمدة العواني القيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - النادي الرياضي القربي 1-صفر

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس - جندوبة الرياضية 1-3

في ملعب مصطفى الدوري بميدون

الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بالمرسى صفر-1



الترتيب

1-شبيبة القيروان 18 9

2-مستقبل المرسى 16 9

3-امل الرقبة 13 9

--النادي القربي 13 9

--مستقبل وادي الليل 13 9

--جندوبة الرياضية 13 9

7-النجم الرادسي 11 9

8-مستقبل المحمدية 10 9

9-امل جربة 9 9

--اولمبيك مدنين 9 9

--النادي البنبلي 9 9

12-مستقبل قابس 6 9



