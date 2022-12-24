فتح باب الترشح للحصول على منح مرحلة الماجستير بمعهد أوروبا بعنوان السنة الجامعية 2023-2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، عن فتح باب الترشحات لمنح في مرحلة الماجستير بمعهد أوروبا بعنوان السنة الجامعية 2023-2024، وذلك في أجل أقصاه 18 جانفي 2023، حسب بلاغ لها منشور على موقعها الالكتروني.

وتوجه هذه المنح لطلبة بلدان الجوار للاتحاد الأوروبي ومن بينهم تونس في الاختصاصات المجالات القانونية والاقتصادية والمالية ويمكن للطلبة الحصول على ماجستير في الدراسات الدولية والدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والدراسات الأوروبية متعددة الاختصاصات والدراسات الاقتصادية الأوروبية والدراسات القانونية الأوروبية والدراسات السياسية والحوكمة للاتحاد الأوروبي.

ويمكن للراغبين تقديم ترشحاتهم عبر الموقع التالي www.coleurope.eu.



