منوبة: فتح بحث تحقيقي من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وتبييض الأموال في حق شخصين منهما اطار بنكي بطبربة

أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، اليوم الجمعة، بفتح بحث تحقيقي من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وتبييض الأموال في حق شخصين من بينهما إطار بفرع بنكي بطبربة، والإبقاء عليهما بحالة سراح بعد انتهاء اجال الاحتفاظ التي انطلقت الاثنين المنقضي، وفق تصريح الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي ل"وات".



ويأتي الاذن القضائي بفتح بحث تحقيقي، وفق ذات المصدر، بعد ضبط أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة الاثنين المنقضي شخص يسلم الاطار البنكي، مبلغا ماليا هاما قدره 48 الف دينار خارج الفرع البنكي، حيث تم التحقيق معهما وتبين ان المواطن يبيع بطاقات شحن الجوال ويقوم بخلاص الشركة التي يقتني منها بتسليم المبالغ بصفة دورية الى الاطار خارج البنك، ليقوم هذا الأخير بالإجراءات بنفسه ويمضي على الوثائق بدلا عن الحريف.

وباستشارة النيابة العمومية اذن بالاحتفاظ بهما وفتح محضر من اجل التدليس وتبييض الأموال، كما تم تفتيش منزل الحريف الذي ضبط به بطاقات شحن هاتفية بقيمة 24 الف دينار، إضافة الى المبلغ الاولي المحجوز.



وقد استمرت الأبحاث من قبل الفرقة المذكورة وتمديد اجال الاحتفاظ الى تاريخ اليوم الذي عرض فيه المظنون فيهما على انظار التحقيق الذي ابقى عليهما بحالة سراح لإعطاء انابة عدلية لاحد الفرق للتحقيق، ومزيد البحث، في انتظار عرضهما من جديد على المحكمة، بتاريخ 24 جانفي القادم، وفق ذات المصدر.



