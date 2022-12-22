التصنيف الشهري للفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على مركزه في المرتبة 30 عالميا

حافظ المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على مرتبته في المركز 30 عالميا والثالث افريقيا في التصنيف الشهري للفيفا الصادر اليوم الخميس.

وشهد التصنيف الجديد للفيفا الخاص بشهر ديسمبر عديد التطورات مقارنة بالشهر الماضي، أبرزها صعود المنتخب الأرجنتيني بطل العالم الى المركز الثاني والمنتخب المغربي، رابع مونديال قطر، الى المركز 11 عالميا، ويكون بذلك الأول افريقيا وعربيا.

وفي ما يلي تصنيف المنتخبات العشرة الأولى عالميا، والعاشرة الأولى افريقيا، والعشرة الأولى عربيا:



عالميا:

1 - البرازيل (1840.77 ن)

2 - الأرجنيتين (1838.38 ن)

3- فرنسا (1823.39 ن)

4 - بلجيكا (1781.30 ن)

5 - انقلترا (1774.19 ن)

6- هولندا (1740.92 ن)

7 - كرواتيا ( 1727.62 ن)

8 - ايطاليا ( 1723.56 ن)

9 - البرتغال (1702.54 ن)

10- اسبانيا (1692.71 ن)



افريقيا:

11 - المغرب (1672.35ن)

19 - السينغال (1603.98 ن)

30- تونس (1526.2 ن)

33 - الكيمرون ( 1499.3 ن)

35 - نيجيريا (1494.32 ن)

39 - مصر (1490.34 ن)

40 - الجزائر (1486.72ن)

45 - مالي (1449.05 ن)

47 -الكوت ديفوار (1441.49ن)

50 - بوركينا فاسو (1434.81 ن)



عربيا:

11 - المغرب (1672.35ن)

30- تونس (1526.2 ن)

39 - مصر (1490.34 ن)

40 - الجزائر (1486.72ن)

49 - السعودية (1438.13 ن)

60 - قطر (1393.56 ن)

68 - العراق (1342.39 ن)

70- الامارات (1338.48 ن)

75 - عمان (1321.24 ن)

84 - الأردن (1289.99 ن)







