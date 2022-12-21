تسند المجر 200 منحة بعنوان السنة الجامعية 2023-2024 لفائدة الطلبة التونسيين في مرحلة الإجازة والماجستير والدكتوراه، وفق ما أعلنت عنه الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن آخر أجل لتقديم الترشحات قد حدد ليوم 16 جانفي 2023 على الساعة الثانية بعد الزوال.



وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المنح التي تندرج في اطار تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية للتعاون في إطار برنامج المنح المجري (Stipendium Hungaricum ) للسنوات 2023-2025، تشمل الإعفاء من مصاريف التسجيل الجامعي والإقامة والتأمين على المرض ومنحة شهرية وفقا لمرحلة الدراسة.



وتسند هذه المنح إلى طلبة الاجازة في اختصاصات العلوم الزراعية والتربية الفنية والفنون والفنون والعلوم الإنسانية والإعلامية وتكنولوجيا المعلومات و العلوم الإقتصادية و الهندسة والعلوم الصحية و علوم طبيعية والعلوم السياسية والحوكمة العامة والعلوم الاجتماعية و العلوم الرياضية و تدريب المعلمين .

وتهم منح المخصصة لطلبة الماجستير في اختصاصات العلوم الزراعية والفنون والهندسة والعلوم الصحية والطب والفنون والعلوم الإنسانية والاعلامية وتكنولوجيا المعلومات والعلوم إقتصادية والعلوم الطبيعية والعلوم السياسية والحوكمة العامة والعلوم اجتماعية وتدريب المعلمين وعلوم الاديان.



أما بالنسبة لطلبة الدكتوراه فتسند هذه المنح في اختصاصات العلوم الزراعية والفنون والفنون والعلوم الإنسانية والهندسة والعلوم الصحية والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية وعلوم الاديان.



