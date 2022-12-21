تميّز صيف 2022 (جوان - جويلية - أوت) بارتفاع ملحوظ واستثنائي في الحرارة بأغلب مناطق البلاد التونسية خاصّةً خلال شهر جوان ، الذي احتلّ المرتبة الأولى في أشهر جوان الأشدّ حرارة، وفق ما نشره المعهد الوطني للرصد الجوي على صفحته الرسمية



. وأوضح أنه تمّ تسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة القصوى خلال هذا الصيف بالعديد من الجهات ممّا جعل هذا الصيف يُصنّف ثاني صيف أشدّ حرارة شهدته البلاد التونسية منذ عام 1950 . لقد بلغ المعدّل العام ( 27 محطة رئيسة) لمتوسط درجات الحرارة 27.8 درجة وتجاوز المعدل المرجعي (1991-2020) بفارق بلغ 2.0+ درجة. إلاّ أنّ صيف 2021 يبقى الأشدّ حرارة على الإطلاق مع فارق بلغ 2.2 + درجة.



التطور اليومي لدرجات الحرارة :

تواصلا مع نهاية شهر ماي المتميزة بارتفاع ملحوظ في الحرارة، سهدت العشرية الأولى من شهر جوان فوارق إيجابية هامة بين معدلات درجات الحرارة القصوى اليومية والمعدلات المرجعية حيث تجاوزت الفوارق 6 درجات ثم انخفضت درجات الحرارة إلى مستوى المعدلات المرجعية إلى غاية 15 جوان كما شهدت الحرارة ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق وكانت الفوارق هامة وتراوحت بين 7ر6 و7ر9 درجة خلال الفترة الممتدة من 25 جوان إلى غاية 7 جويلية ، كما تم تسجيل ذروتين في درجات الحرارة في نهاية جويلية ومنتصف شهر أوت 2022



متوسط درجات الحرارة:

تراوحت معدلات متوسط درجات الخرارة هذا الصيف بين 3ر26 درجة بطبرقة و2ر33 درجة بالبرمة وكانت فوق المعدلات المرجعية بكافة مناطق البلاد ولقد بلغ المعدل 8ر29 درجة متجاوزا المعدل الصيفي (1991/2020 ) بمقدار درجتين مما يصنف صيف هذا العام في المرتبة الثانية في فصول الصيف الأشد حرارة يعد صيف 2021 ، حيث بلغ معدل متوسط درجات الحرارة 30 درجة



الحرارة القصوى:

كانت المعدلات لدرجات الحرارة القصوى اليومية خلال صيف 2022 أعلى بكثير من المعدلات الموسمية المرجعية بأغلب المناطق حيث تراوحت من 1ر31 درجة بالمهدية إلى 9ر40 درجة بتوزر



الحرارة الصغرى:

كما تجاوزت معدلات درجات الخرارة الصغرى اليومية لصيف 2022 ، المعدلات الموسمية المرجعية بكافة المحطات وكانت بين 4ر19 درجة بسليانة و9ر27 درجة بتوزر

أما المعدل العام (27 محطة رئيسية) لمتوسط درجات الحرارة الصغرى فقد بلغ 1ر23 درجة وكان فوق المعدل المرجعي (1991/2020) وبلغ الفارق 8ر1 + درجة



الأمطار :

خلال صيف 2022 بلغ المجموع الموسمي للأمطار (27 محطة مرجعية رئيسية) 4ر167 مليميتر وكان أقل من المجموع الموسمي المرجعي للمحطات ذاتها (4ر681 مليمتر ) وبلغ النقص 75 بالمائة



الرياح :

خلال صيف 2022 ، كانت الرياح عامة ضعيفة إلى معتدلة ، باستثناء في بعض الأيام كانت سرعتها مرتفعة وتراوحت القصوى منها بين 60 و90 كلم/س وتجاوزت أحيانا 100كلم/س

خلال شهر جوان 2022 ، بلغت سرعة الرياح القصوى 101 كام/س في سليانة يوم 29 جوان ، بينما بلغت في شهر جويلية 94 كلم/س بتالة يوم 2 جويلية 2022

أما خلال شهر أوت 2022 ، فقد بلغت سرعة الرياح القصوى 108 كلم/س بالبرمة يوم 2 أوت وكذلك يوم 15 أوت بالمنستير



