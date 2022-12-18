قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي إن احتلال منتخب اسود الاطلس للمركز الرابع في منافسات كأس العالم قطر 2022 يعد إنجازا تاريخيا ومشرفا لكرة القدم الوطنية والعربية والإفريقية.

وأوضح الركراكي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة أسود الأطلس ضد كرواتيا (1-2)، أن اللاعبين قدموا صورة إيجابية عن كرة القدم المغربية والعربية والافريقية خلال المونديال مؤكدا أن إحتلال المنتخب المغربي للمركز الرابع يعد في حد ذاته إنجازا مشرفا لأسود الأطلس الذين قدموا صورة رائعة وإيجابية خلال هذا العرس العالمي.

وقال الركراكي إنه "كان يمني النفس بإنهاء مشواره الايجابي والناجح رفقة المنتخب المغربي باحتلال المركز الثالث في كأس العالم " مشيرا إلى أن تجربة وخبرة منتخب كرواتيا كانت وراء فوزه بالميدالية البرونزية.

وأردف أن اللاعبين وصلوا إلى هذه المرحلة من المنافسات بالرغبة والإرادة وتقديم أفضل ما لديهم مؤكدا أن المشوار لايزال متواصلا وأنه يتعين التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة وخاصة كأس أمم افريقيا.

وقال إن المشاركة المشرفة للمنتخب المغربي في المونديال من شأنها رسم خارطة طريق للمضي قدما نحو مستقبل أفضل مع ضرورة تقييم المشاركة في هذه المونديال.

وفي معرض حديثه عن التحكيم في هذه المباراة، قال الركراكي "لن أتكلم على التحكيم، الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، سوف نركز على أخطائنا التي كانت سببا في عدم تحقيق نتيجة الفوز والكلام عن التحكيم من اختصاص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فيما على اللاعبين التركيز على رقعة الميدان".

وأنهى المنتخب المغربي منافسات مونديال قطر 2022 في المركز الرابع، وذلك بعد انهزامه أمام نظيره الكرواتي بهدفين لواحد في مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما امس السبت على أرضية ملعب خليفة الدولي.





