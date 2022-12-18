مرصد شاهد يدعو هيئة الانتخابات إلى تتبع كل من تورط في ارتكاب مخالفة أو جريمة انتخابية

أكد مرصد شاهد أن نسبة الإقبال على الانتخابات التشريعية يوم السبت بمراكز ومكاتب الاقتراع كانت ضعيفة وانه تم تسجيل خروجات على مستوى الفرز،داعيا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تتبع كل من تورط في ارتكاب مخالفة أو جريمة انتخابية في بعض المراكز التي تمّ فيها تسجيل خروقات



وكان مرصد شاهد قد نشر 48 منسقا جهويا و 1000 ملاحظ بكامل الدوائر الانتخابية للانتخابات التشريعية في جميع ولايات الجمهورية.



وأكد المرصد في بيان له مساء يوم السبت أنه تمّ منع تواجد الملاحظين أثناء سير عملية الفرز بعدة مراكز من ذلك مراكز الاقتراع أبو القاسم الشابي حي الغزالة أريانة و قصور الساف المهدية وأولاد عمر جربة ميدون .



كما تم أيضا وفق نص البيان إجبار إحدى ملاحظي مرصد شاهد على إمضاء محضر الفرز قبل بداية عملية الفرز و عند رفضها ذلك تمّ إخراجها من مكتب الاقتراع بمركز الاقتراع مارس2 34 البئر الأحمر تطاوين، مضيفا أنه تمّ تلاوة نتائج الفرز دون عرض أوراق الاقتراع على الملاحظين وممثلي المترشحين بمركز الاقتراع سيدي حسين 3 مكتب عدد 3.



من جهة أخرى أشار المرصد إلى أنه تم غلق جميع مراكز الاقتراع في التوقيت المبرمج و في ظروف طبيعية دون تسجيل استثناءات تذكر لافتا في الآن نفسه إلى عدم جاهزية أعضاء مكاتب الاقتراع و نقص تكوين أعضاء المكاتب.



