مرصد شاهد: "اقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع ضعيف جدا "

قالت رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، علا بن نجمة اليوم السبت ان "اقبال الناخبين على مراكز الاقتراع ضعيف جدا"

ولاحظت بن نجمة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان بعض المترشحين غير ملتزمين بالصمت الانتخابي والحياد ، مضيفة ان ممثليهم حاولوا التاثير على ارادة المواطنين الناخبين داخل مراكز الاقتراع من اجل التصويت لهم

واشارت رئيسة المرصد الى ان بعض اعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتواجدين بمراكز الاقتراع غير ملتزمين بالحياد، حيث تعمدوا التاثير على المواطنين من اجل انتخاب مترشحين بعينهم

وفي جانب اخر، اكدت بن نجمة ان جل مراكز ومكاتب الاقتراع فتحت ابوابها على الساعة الثامنة عدا بعض المكاتب التي تم فتحها على الساعة التاسعة صباحا

ولاحظ مرصد شاهد في بيان صادرعنه ، عدم تعليق قائمات الناخبين في بعض مكاتب الاقتراع وتواجد ممثلي المترشحين بنسب مرتفعة باغلب مراكز الاقتراع ، بالاضافة الى تسجيل خرق للصمت الانتخابي في عديد مراكز الاقتراع بمختلف الجهات

وانطلق مرصد شاهد في ملاحظة سير عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية لسنة 2022 بقاعة العمليات المركزية المخصصة للغرض باحد النزل بتونس العاصمة بالتنسيق مع 48 منسقا جهويا و1000 ملاحظ بمختلف الدوائر الانتخابية بولايات الجمهورية



