منوبة- النيابة العمومية تاذن بحجز ارشيف بلدية ووسيلة نقله، للتحري ورئيس البلدية يؤكد نقله بغاية حفظه

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية مساء اليوم الخميس بحجز كمية من علب الارشيف الخاصة ببلدية دوار هيشر وحجز جرار ومجرورة كانت تنقلها من البلدية، وعهدت فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة بالبحث في الملف، واستدعاء الممثل القانوني للبلدية لشرح الوضعية، وفق تصريح الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي لصحفية مكتب وات بمنوبة.

واضافت ان الممثل القانوني عليه ان يؤكد سبب تحميل الارشيف، دون اذن اداري و مطبوعات التحويل او الترحيل المعتمدة للنقل العادي للارشيف او ترحيله بشكل نهائي، وذلك بعد ضبط اعوان مركز الحرس الوطني بدوار هيشر للجرار الذي كان ينقل علب ارشيف وكمية هامة من الوثائق الادارية عشية اليوم الخميس.

اذ طالبوا سائق الجرار بالاذون الادارية المعمول بها لكنه لم يستظهر باية وثيقة مؤكدا انه ينقل الارشيف من مقر البلدية الى القاعة الرياضية للاحتفاظ به، ليتم الاحتفاظ بوسيلة النقل وبكافة المحجوز من الوثائق والارشيف.

من جهته اكد رئيس بلدية دوار هيشر مختار الغربي لوات لن ماحدث مجرد عملية نقل عادي لارشيف محتفظ به بعد ان بات مهددا في المكان الموجود به بالبلدية بتسرب الامطار له ، اذ خصصت له البلدية فضاء خاصا بالقاعة الرياضية وشرع الاعوان في نقله بهدف تنظيمه وحمايته.



