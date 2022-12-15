المكلف العام بنزاعات الدولة يوجه استدعاء بواسطة عدل تنفيذ لوزير بيئة اسبق واخرين

نظرت صباح اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،في ملف فساد مالي واداري وسوء تصرف بوزارة البيئة شملت الأبحاث فيها كل من وزير البيئة الاسبق نذير حمادة، وعدة مسؤولين سابقين بالوزارة المذكورة .



بالمناداة على المظنون فيهم حضر 3 متهمين ،في حين لم يمثل وزير البيئة وبقية المتهمين المحالين في القضية .





وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة البيئة وبين للمحكمة انه وجه استدعاءات للمتهمين من بينهم وزير البيئة بواسطة عدل تنفيذ لاجبارهم على الحضور وقدم طلباته المدنية مطالبا بالحسم في القضية .



وطلب محامو بعض المتهمين التاخير لمزيد الإطلاع فقررت المحكمة الاستجابة الطلب واجلت القضية لجلسة فيفري المقبل للمحاكمة.





