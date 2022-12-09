في افتتاح مجتمع تنموي للنساء بالمرناقية، وزيرة المرأة تعلن عن تركيز مجمعين جديدين بولاية منوبة

اعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، امال بلحاج موسى اليوم الجمعة، عن الاعداد لتركيز مجمعين تنمويين للنساء اضافيين بولاية منوبة من جملة 6 مجامع تنموية نسائية جديدة، لدعم التشغيل الذاتي لفائدة النساء والفتيات في الوسط الريفي وتعزيز روح المبادرة لديهن وتطوير مهاراتهن.





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واضافت، خلال اعطائها إشارة انطلاق أول مجمع تنموي نسائي بالجهة "النجاح" ، وتحديدا بمنطقة قصر حديد التابعة لعمادة البساتين بالمرناقية أنّ الوزارة قامت بتهيئة المجمع النسائي "النجاح" وتجهيزه بوسائل ومعدّات الإنتاج في المجال الفلاحي في اختصاصات تقطير الأعشاب والزهور وإستخراج الزيوت وتربية النحل وتربية الدواجن والأرانب وإنتاج الأجبان الطازجة وتربية الأبقار وتحويل المنتجات الفلاحية.واشارت في تصريح ل(وات) الى ان المجمع انطلق ب 25 منخرطة وستحرص الوزارة على أن يرتفع إلى 100 منخرطة خلال الأيّام القادمة، وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في الوسط الريفي، والمقاربة القائمة على على تمكين النساء اقتصاديّا للرفع من نسبة النساء الناشطات وتيسير انتقالهن من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل عبر إدماجهن في الحركة التنموية على المستوى المحلي والجهوي.وسيدعم المجمع الجديد ، نظومة المجامع التي احدثتها الوزارة والتي بلغت الى حد الان وفق تصريح الوزيرة، 21 مجمّعا نسائّيا يضمّ 467 منخرطة في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية في 7 ولايات مختلفة وتحديدا في ولايات سيدي بوزيد وسوسة والقصرين وجندوبة وسليانة وبن عروس وتوزر.واطلعت الوزيرة على عينة من منتوجات النساء الريفيات، بالمنطقة ، والتقت عدد من النساء والفتيات اللاتي عبرن عن مشاغلهن، وحاجتهن الملحة الى مشاريع فلاحية تتلاءم وطبيعة المنطقة الفلاحية وخاصة في تربية الاغنام والدواجن ، وغيرها.ودعت الوزيرة الحاصلات على شهائد عليا الى تعزيز الاستفادة من البرامج والآليات التي توفّرها الوزارة على غرار البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال والاستثمار "رائدات" و برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي وبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة.يشار الى ان عملية المرافقة والتاطير والتكوين وخاصة في الفلاحة وبعث المشاريع الفلاحية ستشرف عليها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة فضلا على عديد الهياكل المتداخلة ف يالتكوين والتمويل وغيرها وفق تاكيد رئيسة دائرة الاحاطة بالمراة الريفية بالمندوبية صابرين خذر.