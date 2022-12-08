بعد 46 سنة من تاسيسه - بلدية جرجيس تلتزم بتعشيب ملعب اتحاد جرجيس بالمؤانسة ( هيئة النادي)

اعلن الإتحاد الرياضي بجرجيس ان بلدية المكان استجابت لطلب الهيئة بالإسراع في إنجاز عملية التعشيب الاصطناعي للملعب المحاذي للقاعة متعددة الاختصاصات بالمؤانسة ( جرجيس) والمخصص لتمارين شبان الفريق .





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وقال النادي الناشط في بطولة الهواة ان الاستجابة للطلب الملح لتحسين البنية الاساسية للنادي جاء بعد جلسات وجدل تواصل قرابة ثلاث سنوات قبل ان تتعهد البلدية بالشروع في تعشيب هذا الملعب مع مطلع السنة الإدارية الجديدة 2023 حسب هيئة النادي.ويذكر ان هيئة النادي التي تعول كثيرا على مساهمات احباء النادي العريق مولت جانبا من اشغال الملعب منها بالخصوص تهيئة الارضية وتسييج الملعب. ويشار الى ان اتحاد جرجيس يدربه الدولي السابق ولاعب النادي الصفاقسي امير الحاج مسعود.وتعول هيئة النادي على هذا الإنجاز من أجل توفير أحسن الظروف لشبان الفريق كما يمثل الملعب فضاء سيسهل تدريبات مختلف الاصناف نظرا لقربه من مدارس واعداديات ومعاهد المنطقة .ويذكر ان فريق اكابر الاتحاد الجرجيسي الذي تاسس عام 1977 يتدرب ويجري مقابلاته حاليا في الملعب البلدي القديمويشار الى ان اتحاد جرجيس هو الفريق الثالث لمدينة واحة المتوسط الى جانب الترجي الجرجيسي ( الرابطة المحترفة الثانية) وزيتونة شماخ ( رابطة الهواة مستوى 1) .