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فيتش رايتنغ ترفع من ترقيم تونس إلى س س س مع آفاق إيجابية
Publié le Jeudi 01 Decembre 2022 - 13:02
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رفّعت الوكالة العالميّة للتصنيف الإئتماني "فيتش رايتنغ" ترقيم تونس من "سي سي سي" إلى سي سي سي" مع آفاق إيجابية.
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