فيتش رايتنغ ترفع من ترقيم تونس إلى س س س مع آفاق إيجابية


Publié le Jeudi 01 Decembre 2022 - 13:02 قراءة: 0 د, 7 ث
      
رفّعت الوكالة العالميّة للتصنيف الإئتماني "فيتش رايتنغ" ترقيم تونس من "سي سي سي" إلى سي سي سي" مع آفاق إيجابية.


يتبع يتبع


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