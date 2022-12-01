كأس قطر 2022.. هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية : لم نستحق الفوز

أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي أن /الأخضر/ لم يكن يستحق الفوز على المنتخب المكسيكي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم قطر 2022 ، معتبرا ان الانتصار الذي حققه المنتخب المكسيكي بهدفين لهدف، "كان مستحقا عطفا على ما قدمه المنافس ".

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة : لم نكن نستحق التأهل الى الدور الثاني من المونديال قياسا بالمستوى الذي قدمناه، لم نقو على التعامل مع الضغط والشراسة الكبيرة التي لعب بها المنتخب المكسيكي الذي فرض افضليته الواضحة على المجريات، لم نستطع أن نتنفس حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت الصحوة المتأخرة بتقليص الفارق وتسجيل الهدف.





وأضاف : لم نتفاجئ بالبداية القوية للمنافس، إذ كنا نعرف انه سيبحث عن تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف كي يدخل حسابات التأهل الى الدور الثاني، لكننا لم نجد التعامل مع الضغط الذي وضعوه علينا، وبالتالي اقول اننا لم نكن نستحق الفوز ولم نكن نستحق التأهل، لقد كانوا اقوى منا بكثير وتلك حقيقة وجب ان نعيها جيدا.

وأضاف المدرب الفرنسي : الواقع أننا يجب أن نشكر حارس مرمانا محمد العويس على الأداء الكبير الذي قدمه، ولولاه لكنا قد خسرنا بنتيجة اكبر بكثير من تلك التي انتهت عليها المباراة، لم نقدم ما يشفع لنا بأن نكون منافسين في مباراة كانت مصيرية بالنسبة لنا، صحيح اننا افتقدنا الى عناصر مؤثرة بسبب الإصابات والايقافات لكننا في الوقت نفسه نملك 26 لاعبا في القائمة وكان يجب أن يكون الجميع في أتم الجاهزية والحضور الذهني والبدني .

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وعن تقييمه لمشاركة المنتخب السعودي في البطولة بشكل عام ..قال رينارد: لا يجب أن نتجاهل الإنجازات التي حققناها من قبل، وجب أن نواصل العمل في القادم كي نكون أقوى ونكون قادرين على تقديم المستوى المطلوب في كل المباريات وليس في بعضها فقط، سنطوي صفحة المونديال، ونبدأ التحضير لنهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بعد عام من الان تقريبا هنا في قطر.



وأضاف : لم نتفاجئ بالبداية القوية للمنافس، إذ كنا نعرف انه سيبحث عن تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف كي يدخل حسابات التأهل الى الدور الثاني، لكننا لم نجد التعامل مع الضغط الذي وضعوه علينا، وبالتالي اقول اننا لم نكن نستحق الفوز ولم نكن نستحق التأهل، لقد كانوا اقوى منا بكثير وتلك حقيقة وجب ان نعيها جيدا.وأضاف المدرب الفرنسي : الواقع أننا يجب أن نشكر حارس مرمانا محمد العويس على الأداء الكبير الذي قدمه، ولولاه لكنا قد خسرنا بنتيجة اكبر بكثير من تلك التي انتهت عليها المباراة، لم نقدم ما يشفع لنا بأن نكون منافسين في مباراة كانت مصيرية بالنسبة لنا، صحيح اننا افتقدنا الى عناصر مؤثرة بسبب الإصابات والايقافات لكننا في الوقت نفسه نملك 26 لاعبا في القائمة وكان يجب أن يكون الجميع في أتم الجاهزية والحضور الذهني والبدني .وعن تقييمه لمشاركة المنتخب السعودي في البطولة بشكل عام ..قال رينارد: لا يجب أن نتجاهل الإنجازات التي حققناها من قبل، وجب أن نواصل العمل في القادم كي نكون أقوى ونكون قادرين على تقديم المستوى المطلوب في كل المباريات وليس في بعضها فقط، سنطوي صفحة المونديال، ونبدأ التحضير لنهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بعد عام من الان تقريبا هنا في قطر.