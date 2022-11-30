بوعسكر يؤكد حرص هيئة الانتخابات على تنظيم حملة انتخابية خالية من التجاوزات


Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 - 16:18 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أكد رئيس هيئة اللانتخابات فاروق بوعسكر ، على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئـــة لتنظيم حملــــة انتخابية نزيهة وشفافة وخالية من التجاوزات.


وشدد على ضرورة رصد كل المخالفات المرتكبة في جميع الفضاءات وإحالتها على النيابة العمومية في حال تم تكييفها كجرائم انتخابية على معنى الباب السادس من القانون الانتخابي ،وذلك خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الأربعاء بمقر الهيئة بين أعضاء من مجلس الهيئة والفريــــــق المكلف بالجهاز التنفيذي للهيئــــة بتسيير وحدات رصد وسائل الاتصال السمعي البصري ومواقــــــع وحسابات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية التي أحدثتها الهيئـــة لمراقبة أنشطــــة الحملة الانتخابية التشريعيــــة لسنة 2022.

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كما تطرق بوعسكر خلال جلسة العمل وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الهيئة، إلى الدور الذي يضطلع بـــه المرصد في هذا الخصوص من خلال حسن أداء الأعوان المكلفين بمراقبة أنشطة الحملــــة والتزامهم التام بالتراتيب القانونية المنظمـــة لقواعد وإجراءات الحملـة و تمويلها.

وشدد على ضرورة أن تشمل المراقبة جميع أنشطـة المترشحين ويتم على أساسها إعداد تقارير يوميـــة و تقرير نهائي لاعتماده من قبل مجلس الهيئـــة قبل الإعلان عن النتائج الأوليــــة.
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