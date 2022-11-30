بطولة ماسبالوماس الاسبانية للتنس - خروج معز الشرقي من الدور ثمن النهائي امام الكندي ستيفن دياز

خرج لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 374 عالميا من الدور ثمن النهائي لبطولة ماسبالوماس الاسبانية المقامة على ملاعب ذات ارضية ترابية اثر خسارته اليوم الاربعاء امام الكندي ستيفن دياز المصنف 348 عالميا بنتيجة 2-1 (4-6 و6-3 و3-6).

وكان معز الشرقي ازاح في طريقه الى الدور ثمن النهائي الاسباني بول توليدو باغ المصنف 393 عالميا بنتيجة 2-صفر والاسباني ماكس الكالا غوري المصنف 555 عالميا 2-صفر والايطالي ادواردو لافانو المصنف 351 عالميا 2-1.









