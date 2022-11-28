جمعية "إبصار" تخصص 36 ملاحظا لمتابعة الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية في دورها الأول


Publié le Lundi 28 Novembre 2022 - 16:12 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تعتزم الجمعية التونسية "إبصار" لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية، ملاحظة الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية في دورها الأول من 25 نوفمبر 2022 الى 15 ديسمبر 2022 باعتماد مقاربة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.


وخصصت جمعية "إبصار"، وفق بلاغ صحفي صادر اليوم الاثنين، 36 ملاحظا وملاحظة لمتابعة الحملة الانتخابية، يتوزعون على 12 ولاية و93 دائرة انتخابية أي بنسبة تناهز 62 بالمائة من مجمل الدوائر الانتخابية في الداخل.

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وتلقى الملاحظون المهارات اللازمة لملاحظة الحملات الانتخابية، بالاستناد الى ضروريات المقاربة الحقوقية التي تستوجب ملاحظة أماكن الحملات ومدى مطابقتها لمواصفات الولوج ومواضيع الحملات قولا وكتابة وصورا، وكيفية التطرق لحقوق ذوي الاعاقة.

كما سيتابع ملاحظو "إبصار" مدى احترام المنشورات والوسائل الدعائية لمواصفات النفاذ ولخصوصية التواصل سواء لذوي الاعاقة البصرية باستعمال المحامل السمعية أو اللمسية أو بالنسبة لذوي الاعاقة السمعية بتوفير الترجمة بلغة الإشارة.
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كما سيقع ملاحظة أكثر من 150 نص لبرنامج الحملة المكتوب والمسلم لدى الهيئات الجهوية للانتخابات عند تقديم الترشحات ومتابعة الحملة المتلفزة اليومية، قصد الوقوف على واقع احترام مقاربة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتقديم تقرير في هذا الصدد.


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