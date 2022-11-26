مركز النهوض بالصادرات يوقع مذكرة تعاون مع نظيره الليبي لتنمية التجارة البينية بين تونس وليبيا

وقع مركز النهوض بالصادرات برنامجا تنفيذيا لمذكرة تفاهم مع مركز تنمية الصّادرات الليبي تتعلّق بتحديد برنامج خطة عمل مشتركة لسنة 2023 بهدف تنمية علاقات التجارة البينيّة والمبادلات التجارية بين ليبيا وتونس.





..



.

ويندرج برنامج العمل المشترك لسنة 2023، الذي تولى توقيعه امس الجمعة بدار المصدر، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين ومدير عام مركز تنمية الصادرات الليبي، محمد علي الذئب، في إطار تنفيذ مذّكرة التفاهم المبرمة بين المؤسستين بتاريخ 12 جوان 2013، وملحق مذكرة التفاهم لسنة 2020.ويهم برنامج العمل التنفيذي لمذكرة التفاهم تنظيم بعثات اقتصادية لرجال الأعمال من البلدين لتعزيز الشراكة في مجال التسويق وخلق فرص شراكات وتبادل الخبرات في مجال تنظيم وتأطير البعثات الاقتصادية لتعزيز التواجد المشترك بالأسواق الإفريقيّة، وفق معطيات مركز النهوض بالصادرات.وتضمنت بنود التعاون، أيضا، تنظيم مشاركة تونسيّة-ليبيّة في معرض التجارة البينية الإفريقيّة وتأطير المؤسسات المصدّرة والاطلاع على التجارب الناجحة في دعم الصادرات وتنميتها وتنمية القدرات في مجال سلاسل القيمة في التصدير، وفق المصدر ذاته.