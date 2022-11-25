وزارة التجارة: ارتفاع عدد المخالفات الاقتصادية من 1 الى 23 نوفمبر 2022 بنسبة 21 بالمائة

ارتفع عدد المخالفات الاقتصادية التي رفعتها وزارة التجارة من 1 الى 23 نوفمبر 2022، بنسبة 21 بالمائة مقارنة بشهر اكتوبر 2022، وفق بيانات اوردتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات

وتظهر ذات البيانات ان الحصيلة الأولية للعمليات الرقابية التي أنجزتها مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة بالتعاون المصالح الامنية بمختلف الجهات في اطار البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية، افضت الى رفع 6978 مخالفة اقتصادية مقابل 5762 مخالفة في أكتوبر 2022.





وتوزعت هذه المخالفات على قطاع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري (3660 مخالفة) وقطاع توزيع المواد المدعمة (2697) و 621 مخالفات في قطاعات أخرى.



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كما حجزت فرق المراقبة 615 طن من الخضر والغلال و 33354 بيضة و4,7 طن من لحوم الدواجن و88 طن من مشتقات الحبوب المدعمة (فرينة وسميد وعجين غذائي) و122 طن من السكر الأبيض السائب علاوة على 33887 لترا من الزيت النباتي المدعم و62898 لترا من الحليب و38447 وحدة من مواد غذائية (مصبرات الطماطم، مياه معدنية) و 78 طن من المواد العلفية و13074 علبة تبغ.







وتوزعت هذه المخالفات على قطاع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري (3660 مخالفة) وقطاع توزيع المواد المدعمة (2697) و 621 مخالفات في قطاعات أخرى.كما حجزت فرق المراقبة 615 طن من الخضر والغلال و 33354 بيضة و4,7 طن من لحوم الدواجن و88 طن من مشتقات الحبوب المدعمة (فرينة وسميد وعجين غذائي) و122 طن من السكر الأبيض السائب علاوة على 33887 لترا من الزيت النباتي المدعم و62898 لترا من الحليب و38447 وحدة من مواد غذائية (مصبرات الطماطم، مياه معدنية) و 78 طن من المواد العلفية و13074 علبة تبغ.