مهرجان القاهرة السينمائي 2022: تنويه خاص لفيلم "نرجعلك" للمخرج ياسين الرديسي

تحصّل الفيلم التونسي "نرجعلك" للمخرج ياسين الرديسي على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، في اختتام الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (13 - 22 نوفمبر 2022).

وفيلم "نرجعلك" هو وثائقي طويل مدّته 92 دقيقة. وتمّ تقديم عرضه العالمي الأول في هذا المهرجان السينمائي، وفيه يتتبّع مجموعة من الشباب خطى مغني تونسي يهودي منفي، إذ يحاولون ترميم أعماله المنسية التي كرسها بأكملها لحبه لوطنه الأم.



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وياسين الرديسي هو صحفي ومنتج ومخرج ومذيع في الراديو والتلفزيون، ومن الوسيط الرقمي إلى السينما، يستخدم العديد من الأنماط في رواية القصص التي تلهمه. وشارك في إخراج الفيلم الوثائقي القصير "Born in Spring" سنة 2013. ويعتبر فيلم "نرجعلك أحدث أعماله الوثائقية الطويلة.وتألفت لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية من التونسية مفيدة فضيلة وريم العدل من مصر واللبناني ميشال كمون.وكانت السينما التونسية قد سجّلت مشاركتها في الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بثلاثة أفلام هي "جزيرة الغفران" لرضا الباهي ضمن قسم المسابقة الدولية و"علم" للمخرج الفلسطيني فراس الخوري، وهو عمل اشتركت في إنتاجه خمس دول هي تونس وفلسطين وفرنس والسعودية وقطر، إلى جانب فيلم "ترينو" لنجيب بوكثير الذي شارك في مسابقة الأفلام القصيرة.