نزول امطار متفاوتة على 9 ولايات وخاصة بنزرت وجندوبة خلال الساعات الماضية وسط هبوب رياح قوية

سجلت 9 ولايات، خلال 24 ساعة الماضية، نزول كميات متفاوتة من الأمطار كان اهمها في ولاية بنزرت وخاصة جومين (25 مم) وسجنان وغزالة (17 مم) ثم رأس الجبل (11 مم).





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وبين المعهد الوطني للرصد الجوي في معطيات أصدرها، الأربعاء، حول الكميات النهائية للأمطار في الفترة المذكورة، ان ولاية جندوبة قد سجلت كذلك كميات هامة من الأمطار مقارنة بالجهات الأخرى تركزت أساسا في منطقة بني مطير (19 مم ) وسد بوهرتمة وعين دراهم (18 مم) وطبرقة (14 مم).وبلغت كميات الأمطار في نفزة من ولاية باجة نحو 24 مليمترا وعمدون 9 مليمترات فيما شهدت ولاية بن عروس نزول امطار بمنطقة رادس (10 مليمترات) ومقرين (8 مم) ثم حمام الأنف (6 مم)..وسجلت منطقة رواد من ولاية أريانة 8 مليمترات من الامطار. وتراوحت هذه الكميات بين مليمتر واحد و5 مليمترات في ولايات نابل وزغوان وتونس.وهبّت الرياح، خلال 24 ساعة الفارطة، بقوة في مختلف الجهات لتبلغ سرعتها بحساب الكلم/س : 97 بطبرقة و94 بنابل وتطاوين و90 في بنزرت و86 بتالة و83 بتونس قرطاج وبرج العامري و79 بمطماطة ورمادة و76 بقليبية والنفيضة والقصرين و72 بمقرن وجربة و68 ببوسالم وسليانة والمنستير و65 بجندوبة والكاف و61 بالبرمة و58 بالمهدية وسيدي بوزيد و54 بباجة وصفاقس وتوزر و50 بقابس وقبليوشهدت كل من مطماطة وقابس وقبلي ومدنين وجربة وتطاوين ورمادة والبرمة هبوب رياح رملية