الاستعدادات للتشريعية المقبلة، محور لقاء رئيسة الحكومة برئيس هيئة الانتخابات


Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 - 06:14 قراءة: 0 د, 28 ث
      
استقبلت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، مساء يوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر.


ومثل اللقاء فرصة لاستعراض استعدادات الهيئة للانتخابات التشريعية التي ستجري في 17 ديسمبر القادم، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للقصبة.

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وقدم بوعسكر لرئيسة الحكومة بهذه المناسبة، تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية يوم 25 جويلية 2022.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد تسلم، اليوم الثلاثاء أيضا من بوعسكر، التقرير العام لهيئة الانتخابات حول استفتاء 25 جويلية 2022 الخاص بالدستور الجديد للجمهورية، إضافة إلى التقرير المالي للهيئة لسنة 2021.
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