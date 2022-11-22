السعودية تعلن غدا الأربعاء يوم إجازة رسمية احتفالا بالفوز على الارجنتين

أعلنت المملكة العربية السعودية أن غدا الأربعاء هو يوم إجازة لجميع قطاعات الدولة والمراحل التعليمية المختلفة وذلك بمناسبة فوز المنتخب الأول على نظيره الأرجنتيني اليوم الثلاثاء في نهائيات كأس العالم لكرة القدم-2022 بقطر.

واستهل المنتخب السعودي مشواره في المونديال بفوز تاريخي على الأرجنتين (2-1) لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة.





وجاءت ثنائية "الأخضر" بواسطة صالح الشهري وسالم الدوسري في الدقيقتين (48) و(53) في حين سجل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

وحقق المنتخب السعودي فوزه التاريخي بقيادة المدرب هيرفي رونار ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره المونديالي فيما تكبدت الأرجنتين خسارتها الأولى بعد سلسلة 36 مباراة بدون انهزام.



