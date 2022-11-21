القصرين: عرض برنامج الشراكة والتعاون بين بلديتي بوزقام والشرايع-مشرق الشّمس في مجال فك العزلة عن متساكني المناطق الريفية والنائية

خصصت الجلسة الإعلامية الملتئمة ، اليوم الاثنين بمدينة سبيطلة في ولاية القصرين ، لعرض برنامج الشراكة والتعاون بين بلديتي بوزقام والشرايع-مشرق الشّمس في مجال فك العزلة عن متساكني المناطق الريفية والنائية عبر صيانة وتهيئة وتطوير الطرقات والمسالك والشبكات الفلاحية بكامل الرقعة الجغرافية للبلديتين بواسطة الاستغلال المشترك للمعدات المقتناة مؤخرا في إطار مشروع " مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات في تونس" "PACT " الممول من طرف برنامج التعاون السويسري.





..



.

.. ...

وتتمثل هذه المعدات في آلة دمك حديدية ، وجرافة ، وآلة شحن ، بكلفة جملية تقدر ب 800 ألف دينار .وأوضح رئيس بلدية الشرايع مشرق الشّمس ، ناجم الصالحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه تم تحديد 16 كلم في 10 مسالك ذات أولوية للتدخل فيها في بداية شهر ديسمبر المقبل وتهيئتها بواسطة المعدات الجديدة المذكورة مع التجهيزات القديمة لبلديتي بوزقام والشرايع-مشرق الشّمس ، مبرزا أن انطلاق أشغال التهيئة ستكون من مسلك قور عقاب ببلدية الشرايع مشرق الشّمس مرورا بمدرسة الزياتين وصولا الى مقبرة أولاد عمر ومدرسة القلال وانطلاقا من مدرسة الزياتين وصولا الى المعهد الثانوي "إبن سينا " ببوزقام .وبين في سياق متصل أن المسالك ذات الأولوية تم تحديدها سابقا بعد تنفيذ أعضاء لجنة قيادة مشروع " مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات في تونس " سلسلة من الزيارات الميدانية المكثفة للمناطق الريفية المستهدفة وبعد دراسة فنية أنجزت بالتعاون مع الإدارة الجهوية للتجهيز في سبيل فتح الطرقات وتهيئتها طبقا للمواصفات المطلوبة ، مؤكدا أنها مسالك أكيدة ومستعجلة يإعتبارها رابطة بين مؤسسات تربوية ومواطن إنتاج ومراكز صحية وإدارية .ولفت من جهة أخرى إلى أنه تم في البداية تحديد 22 كلم من المسالك ذات الأولوية لتهيئتهم غير أن الميزانية المرصودة من قبل مشروع " مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات" لا تكفي لذلك تم الاتفاق على الإنطلاق في تهيئة 16 كلم حاليا على أن يتم التدخل في البقية لاحقا عن طريق البلديتين .ومن جهته ذكر رئيس بلدية بوزقام ، فيصل فالحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن أشغال تهيئة 16 كلم في 10 مسالك مشتركة بين بلديتي بوزقام والشرايع-مشرق الشمس ، ستنطلق قريبا في بداية شهر ديسمبر المقبل وستستكمل في قبل موفى شهر فيفري 2023 ، مبينا في ذات الإطار أنه تم مؤخرا الاعلان عن استشارة التهيئة وتم تلقي بشأنهم عروض من قبل بعض المقاولين وحاليا بصدد دراسة الملف.ودعا فالحي بالمناسبة متساكني المناطق الريفية والنائية التي ستشملهم أشغال التهيئة بمد لهم يد المساعدة والتفاعل معهم لضمان تدخلات ناجعة وسريعة كما وجه دعوته إلى المواطنين الذين لن تشمل حاليا مناطقهم أشغال التهيئة الى انتظار دورهم الى حين توفر الاعتمادات اللازمة لذلك ، مشيرا إلى أن أشغال تهيئة المسالك الترابية سيكون عبر فتحها وتنظيفها وتتريبها بطبقة أولى سمكها 30 سنتيمترا على إمتداد 8 كلمترات طبقا للمعايير المعتمدة من وزارة التجهيز .وأكد أن هذه التدخلات تعد خطوة أولى لفك العزلة عن متساكني الأرياف باعتبار أن أشغال التهيئة والصيانة ستشمل تحضير المسلك والطريق لعملية التعبيدومن جانبها شدّدت مديرة مشروع " مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات في تونس " جليلة بكاري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على حق المواطن في معرفة كافة مراحل مشروع " PACT " وتقديم رأيه ، موضحة أن دعم مشروع "PACT " لبلديتي بوزقام وءضالشرايع-مشرق تمثل في إقتناء معدات صيانة وتطوير الطرقات والمسالك الريفية والشبكات الفلاحية للتدخل بها في المسالك الريفية الصعبة بكامل المجال الترابي للبلديتين لفك العزلة عن متساكني الأرياف بناء على الأولويات التي تم تحديدها سابقا في إطار سلسلة من المنتديات المجتمعية .وفي تصريحات متطابقة لوكالة تونس لفريقيا للانباء ثمن عدد من متساكني بلديتي بوزقام والشرايع-مشرق الذين واكبوا فعاليات الجلسة الإعلامية بسبيطلة هذه المبادرة باعتبارها وفق قولهم ستساهم في تحسين وضعية المسالك الريفية الوعرة وتسهل تنقلاتهم الى المؤسسات التربوية والصحية والإدارات وتفك الى حد ما عزلتهم في انتظار تعبيدها.وعبروا في المقابل عن أملهم في أن يواصل الجانب السويسري دعمه لبلديتي الشرايع مشرق الشّمس وبوزقام في سبيل تنفيذ تدخلات كبرى تشمل جل المناطق و تساهم في تطوير البنية التحتية والخدماتية والصحية .يشار الى أن مشروع التعاون السويسري " مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين في تونس " يرافق خلال مرحله الأولى ( 2020 - 2023 ) ، 7 بلديات في تونس وهي الشرايع-مشرق الشمس وبوزقام من ولاية القصرين والكريب وبوعرادة من ولاية سليانة ونبر من ولاية الكاف والرقاب من ولاية سيدي بوزيد والذريعات من ولاية القيروان ، لتمويل مشاريع بها يختارها المتساكنون في سبيل تنمية مناطقهم وفك عزلتهم.