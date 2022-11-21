وفاق سطيف يفسخ عقد مدربه حسام البدري بالتراضي


Publié le Lundi 21 Novembre 2022 - 17:18 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اعلنت إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري اليوم الاثنين عن فسخ عقود المدرب المصري حسام البدري وطاقمه المعاون بالتراضي.
وأوضحت إدارة نادي وفاق سطيف في صفحتها الرسمية على فايسبوك ''أنها توصلت إلى اتفاق مع المدرب حسام البدري وطاقمه يقضي بفسخ العقود التي تربطهم بالنادي وذلك في إطار ودي" .

وأضافت أنها تتقدم بالشكر الجزيل للمدرب حسام البدري وطاقمه الذي عمل معه منذ بداية الموسم الكروي 2022-2023 على كل ما تم إنجازه وعلى المجهودات المبذولة مع الفريق.
وأكدت إدارة النادي عبر ذات البيان أن إسم المدرب الجديد للفريق سيتم الإعلان عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة.
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وكان المدرب حسام البدري قد أعلن انسحابه من تدريب الفريق عقب مباراة الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى الجزائرية لكرة القدم وذلك بعد عدة تلميحات وجهها للإدارة بضرورة تسوية المستحقات المالية للاعبين وتحسين ظروف العمل.

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