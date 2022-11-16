قبلي: تسجيل مؤشرات ايجابية في القطاع السياحي منذ بداية السنة والى غاية 10 نوفمبر الجاري

سجلت الربوع الصحراوية لولاية قبلي مؤشرات سياحية "جيدة جدا" منذ بداية السنة والى غاية 10 نوفمبر الجاري، وفق المندوب الجهوي للسياحة محمد الصايم، حيث بلغ عدد الوافدين على الجهة خلال هذه الفترة 122527 سائحا اي بزايد تقدر بـ6ر204 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة الفارطة، وهو ما انعكس على عدد الليالي المقضاة التي قفزت من 50000 الى 136670 ليلة خلال نفس الفترة اي بزيادة تقدر ب7ر168 بالمائة.





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واشار الصايم في تصريح ل"وات" بان هذه الارقام والمؤشرات المسجلة مرشحة لمزيد التطور الى غاية راس السنة، معبرا عن امله في بلوغ نفس الارقام التي تم تسجيلها خلال سنة 2019 مؤكدا ان وزارة السياحة قد نظمت مؤخرا بالشراكة مع وزارة الاقتصاد ندوة وطنية للسياحة الصحراوية والواحية تميزت بالحضور المكثف للمهنيين في القطاع السياحي بكافة مكوناته الى جانب حضور عدد من الاساتذة الجامعيين والباحثين الذين انكبوا على تدارس الوضع الحالي للقطاع السياحي وتدقيق ما بلغت له السياحة الصحراوية في الوقت الراهن والحلول الجديرة باعادة انعاش هذا القطاع ويشغل عددا هاما من اليد العاملة المباشرة وغير المباشرةواكد المندوب الجهوي للسياحة انه تم العمل خلال الندوة على ثلاثة محاور كبرى شملت مجال التمويل للمشاريع سواء من ناحية تاهيل وتحسين البنية التحتية للمشاريع القائمة او لبعث مشاريع جديدة مع تقديم بعض الحلول للخروج من المازق المالي الذي تعيشه مؤسسات سياحية وخاصة المغلقة منهاوخصص جانب من الندوة لعرض المنتوج السياحي المتوفر بكافة مكوناته من فندقة ومخيمات ومطاعم ووحدات تنشيط وما تقتضيه من اعادة تاهيل و تطوير للخدمات التي تقدمها اليد العاملة بهذه المؤسسات حتى تكون مواكبة لطلبات السائح الجديد مع اثراء العروض السياحية بعدد من المشاريع الجديدة خاصة في مجال السياحة المستدامةوتم التطرق ايضا الى طرق الولوج الى الجنوب التونسي سواء عبر الجو او البر او من باستعمال الخطوط الحديدية او عبر البحر من خلال رحلات البواخر المبرمجة في اتجاه هذه الربوع التي تمثل الوجهة المفضلة للعديد من الراليات والسباقات الدولية الكبرى وما يتطلبه ذلك من اجراءات لتحسين استقبال المنظمين وانجاح تظاهراتهم، واشار الى اهمية انعاش مطار توزر نفطة الدولي لما له من دور في المجال السياحي باعتباره يتوسط ولايات الجنوب التونسي وله بنية تحتية مميزة تم تطويرها باعتمادات فاقت 50 مليون دينارواكد الصايم ان ولاية قبلي تستعد قريبا لاحتضان عدة تظاهرات سياحية ورياضية هامة من حيث مكانتها في روزنامة الموسم السياحي على غرار دورة تونس الدولية لسباقات المهاري التي ستنتظم يومي 26 و27 من الشهر الجاري بمدينة دوز اضافة الى تنظيم "شيخ المهرجانات" بالجهة وهو المهرجان الدولي للصحراء بدوز الذي سيلتئم من 22 الى 25 ديسمبر المقبل