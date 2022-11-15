بطولة دروموندفيل الكندية - خروج مالك الجزيري منذ الدور الاول

خرج لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 436 عالميا من الدور الاول لبطولة دروموندفيل الكندية اثر خسارته اليوم الثلاثاء امام الكندي طه بعدي المصنف 834 عالميا بنتيجة 1-2 (3-6 و6-2 و4-6).

ويلعب لاحقا لحساب الدور الاول ايضا التونسيان عزيز دوقاز المصنف 299 عالميا امام الامريكي روي سميث المصنف 652 عالميا واسكندر المنصوري المصنف 291 عالميا امام ماكس كاسينوكوفسكي المصنف 396 عالميا.









..



.





