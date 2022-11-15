بطولة دروموندفيل الكندية - خروج مالك الجزيري منذ الدور الاول


Publié le Mardi 15 Novembre 2022 - 15:17 قراءة: 0 د, 18 ث
      
خرج لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 436 عالميا من الدور الاول لبطولة دروموندفيل الكندية اثر خسارته اليوم الثلاثاء امام الكندي طه بعدي المصنف 834 عالميا بنتيجة 1-2 (3-6 و6-2 و4-6).
ويلعب لاحقا لحساب الدور الاول ايضا التونسيان عزيز دوقاز المصنف 299 عالميا امام الامريكي روي سميث المصنف 652 عالميا واسكندر المنصوري المصنف 291 عالميا امام ماكس كاسينوكوفسكي المصنف 396 عالميا.



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