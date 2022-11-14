دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة لكاس امم افريقيا (اقل من 17 سنة): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الليبي 3-2 والمغرب تتاهل الى النهائيات

انهى المنتخب الوطني التونسي لاقل من 17 سنة مشاركته في دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة لكاس امم افريقيا (الجزائر 8-30 افريل 2023) بالفوز على نظيره الليبي بنتيجة 3-2 في المباراة التي اقيمت مساء اليوم بملعب 5 جويلية بالجزائر.





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وكان المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 17 سنة قد انهزم مساء الجمعة المنقضي امام نظيره المصري بنتيجة 1-3 في اطار الجولة الثانية من ذات الدورة كما خسر امام نظيره المغربي صفر-2 بمناسبة الجولة الاولى .ومن جهته ضمن المنتخب المغربي تاهله الى النهائيات الافريقية اثر فوزه مساء اليوم الاثنين على نظيره المصري2-1 وتصدره للبطولة المصغرة ب9 نقاط من 3 انتصارات, وانضم منتخب المغرب الى المنتخبات التي ضمنت تاهلها ويتعلق الأمر بكل من الصومال وجنوب السودان و السنغال ونيجيريا ومالي وبوركينا فاسو فضلا عن الجزائر (البلد المنظم.