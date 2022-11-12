كأس العالم 2022: سانشيس يعلن قائمة منتخب قطر الرسمية

أعلن الإسباني فليكيس سانشيس مدرب المنتخب القطري لكرة القدم عن القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 202 التي تستضيفها الدوحة اعتبارا من 20 نوفمبر المقبل وحتى 18 ديسمبر المقبل.





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وضمت القائمة 26 لاعبا دون اية مفاجآت تذكر بعدما احتفظ المدرب الإسباني بجل اللاعبين الذين طالما تواجدوا في المنتخب منذ أن تولى الإدارة الفنية، من بينها أعمدة رئيسية على غرار أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس والحارس سعد الشيب، فيما تواجد المدافع بوعلام خوخي ضمن القائمة رغم الأنباء التي راجت مؤخرا حول تعرضه للإصابة.حراسة المرمى : سعد الشيب ومشعل برشم (السد) ويوسف حسن (الغرافة)الدفاع : بيدرو ميغيل ومصعب خضر وطارق سلمان وبوعلام خوخي وعبد الكريم حسن (السد) وبسّام الراوي وإسماعيل محمد (الدحيل) وهمام الأمين (الغرافة) وجاسم جابر (العربي).الوسط : مصطفى طارق وعلي أسد ومحمد وعد وسالم الهاجري وحسن الهيدوس (السد) وكريم بوضياف وعاصم مادبو (الدحيل) وعبدالعزيز حاتم ونايف الحضرمي (الريان) وخالد منير(الوكرة).الهجوم : أحمد علاء الدين (الغرافة) وأكرم عفيف (السد) والمعز علي ومحمد مونتاري (الدحيل).وكان المدرب قد اختار 27 لاعبا للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضير للمونديال خلال تربص دخله المنتخب في مدينة ماربيا الإسبانية منذ مطلع أكتوبر الماضي، لتشهد القائمة النهائية استبعاد لاعب واحد وهو عبد الرحمن فهمي لاعب الدحيل الذي لم يكن من بين الخيارات الأساسية للمدرب سانشيس.ومن المنتظر ان تغادر بعثة المنتخب القطري اسبانيا يوم 13 الشهر الجاري للدخول في معسكر مغلق لوضع اللمسات الأخيرة قبل استهلال مشوار المونديال بمواجهة المنتخب الإكوادوري في الافتتاح يوم 20 نوفمبر الجاري ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم المنتخبين الهولندي والسنغالي.