ديوان البحرية التجارية يعاود استخدام الجرار البحري "ابن نافع" في اطار خطط لصيانة الاسطول وتوفير قطع الغيار

أعلن ديوان البحرية التجارية والموانئ عن استعادة الجرار البحري "ابن نافع" بميناء سوسة ليدخل حيز الاستخدام مجددا، بعد عملية صيانة بعد توفير قطاع الغيار اللازمة علما وان الديوان قام بإمضاء عقد اقتناء قطع الغيار اللازمة لمحركات 8 جرارات من نوع "ام آ كي".





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وانطلقت عمليات التوقف الفني لكافة الوحدات العائمة بالنسبة للجرارات ابن خلدون و ابن المهري و ابن النعمان و ابن النافع علما وان اشغال الصيانة مع الشركة المختصة بصفاقس تمتد على 255 يوما، وفق بيانات نشرها ديوان البحرية التجارية والمواني على صفحته على شبكة "فايسبوك".ووضع الديوان برنامج إنجاز التوقفات الفنية لـ5 جرارات بحرية أخرى مع الشركة المختصة بمنزل بورقيبة، وتم الشروع في صيانة الجرار "جومين" يليه الجرارات "سيفاكس" و"رفراف" و"تكابس" و"ابن رشد"، مع صيانة المصطبة العائمة لميناء حلق الوادي.ويتواصل هذا البرنامج بفضل تضافر مجهودات كافة الأطراف و المصالح بالديوان، مع الحرص على ان يراعي هذا البرنامج استمرارية خدمات الجر بجميع الموانىء وفقا لمعايير السلامة وبنفس التراتيب والإجراءات المعمول بها من قبل الديوان.وشكّل ملف الوحدات العائمة والجرارات البحرية بمختلف الموانئ التجارية أولى أولويات الديوان والذي حظي بمتابعة من الإدارة العامة التي وضعت برنامجا منذ أوت 2022 بالتنسيق مع الهياكل والإطارات والضباط الميكانيكيين المختصين المعنيين بالملف.