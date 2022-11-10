بن عروس : الدورة التأسيسية لملتقى المنصف وناس للعلوم الاجتماعية والانسانية تطرح مقاربات في مشروعه المعرفي

نظّمت اليوم الاربعاء المكتبة المغاربيّة وجمعيّة أحبّــاء المكتبة والكتاب ببن عروس بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث الاقتصاديّة والاجتماعية ، بفضاء المكتبة المغاربيّة ببن عروس الدورة التأسيسيّة لملتقى المنصف وناس للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة والذي تضمن ندوة فكرية طرحت مجموعة من المقاربات البحثية في مشروعه المعرفي وعرض عدد من الباحثين خلال اليوم الاول للملتقى دراسات حول المشروع الاجتماعي للفقيد الدكتور منصف وناس من خلال ورقات بحثية في مفهوم الشخصية القاعدية عند وناس ومقارنات نظرية مع مفاهيم مرادفة لها فضلا عن قراءات نقدية للمفهوم ضمن المنجز المعرفي الاجتماعي

وتطرقت الباحثة عائشة التايب عن جامعة تونس المنار لتمظهرات الشخصية القاعدية على المستوى السلوكي وتطور ات هذه الشخصية على مستوى البنية الذهنية في المجتمع لتستنتج ان هذه الشخصية هي حصيلة لتراكمات ثقافية واجتماعية وحضارية تبرزها مجموعة من السمات التي قاربها الدكتور وناس من خلال ادوات منهجية جمعت بين التناول الكمي والكيفي في مقاربة المفهوم .



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وعرض جمال الدين دراويل عن جامعة قرطاج لمميزات وسمات هذه الشخصية في مصنفات الاستاذ وناس والتي تتجلى سلوكيا في كونها شخصية متقلبة فهي من ناحية مرنة قابلة للتأقلم مع الآخر والتفاعل معه وهو ماعبّر عنه الدكتور وناس من خلال وصفه لها بـ"عبقرية التأقلم" وهي من ناحية اخرى شخصية مهادنة وزبونية تبحث عن الخلاص الفردي وتنغمس في الاني والحيني .وساير سمير رويس من جامعة صفاقس هذا التناول ليبحث في هذه السمات من خلال ثنائية الانجاز والتجاوز في دراسة مقارنة بين الشخصية التونسية والشخصية الليبية اللتان بحث فيهما الدكتور وناس ليتساءل عن المشترك بين الشخصيتين رغم التباين بينهما على مستوى البنية المجتمعية ليصل الى خلق جسر تواصل بين مكونات كل منهما من خلال البحث في التحولات التاريخية الحافة بكل بنية مجتمعية وماتنتجه سمات جامعة واخرى متحولةوعرض الدكتور محمودالذوادي عن جامعة تونس دراسة مقارنة للشخصية التونسية من خلال تناوله لها في دراسات بحثية تسم هذه الشخصية بكونها شخصية مستنفرة تنزع الى الفردانية والانطوائية تضجر من الاخر حتى على المستوى المحلي الضيق ق وتستنفر منه ولاتقبله بسهولة ليتساءل في الاخير عن الثابت والمتحول في هذه الشخصية وعن الفرق بين السمات والمفاهيمو يتواصل الملتقى يوم غد من خلال جلسات علمية تواصل النظر في مشروع الدكتور المنصف وناس الثقافي والسياسي والاجتماعي والتربوي للمجتمع العربي:من خلال قراءة استشرافيّة " سيعرض الباحثون من خلالها قراءاتهم في انتاجات الدكتور منصف وناس العلمية والفكرية حول الديمقراطية والمجتمع المدني والاستبداد والهوية واللغة والوحدة الثقافية والشخصية القاعدية والسوسيولوجي والتربوي في فكر الدكتور وناس الى جانب شهادات حوله يقدمها اساتذة من عديد الجامعات العربية .وللفقيد المنصف وناس (1958 – 2020 ) العديد من البحوث والمؤلفات العلميّة والأكاديميّة، ويعتبر من أبرز الوجوه الثقافيّة والفكريّة والعلميّة والجامعيّة بتونس، تخصّص في علم الاجتماع الثقافي والسياسي والأنثروبولوجيا واهتم بسوسيولوجيا الدولة والمجتمع المدني والنخب الثقافية والسياسية والاقتصادية وله اكثر من عشرين مؤلفا وشغل العديد من المناصب بوزارتي الثقافة والتعليم العالي.